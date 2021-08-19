SICILIA RESTA ZONA BIANCA? PROBABILE NESSUN CAMBIO DI COLORE DOMANI IN ITALIA
Nessuna regione domani dovrebbe passare in giallo. Secondo quanto si apprende, sembra probabile che domani non ci sarà alcuna ordinanza per il passaggio di fascia delle regioni.
Quella maggiormente a rischio per un passaggio di colore dal bianco al giallo era la Sicilia che, come indicato da Agenas, oltrepassa la soglia massima prevista dai nuovi parametri, per il tasso di occupazione delle terapie intensive toccando l’11% (+1%) mentre resta al 17% in area medica.
Ma sembra comunque scongiurato in extremis il cambio di fascia per una certa stabilità dei parametri registrati negli ultimi giorni.
In rialzo anche i dati della Sardegna che tocca il 10% (+1%) nelle rianimazioni e l’11% (+1%) nei reparti.
La regione aveva fatto registrare un ribasso del 2% nelle intensive passando da 11% a 9%.
Salgono anche i parametri della Calabria che tocca il 7% nelle intensive (+1%) e il 16% (oltre la soglia prevista del 15% dai nuovi parametri) nei reparti.