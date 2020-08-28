SICILIA, RITORNA IL GRAN CALDO NEL WEEKEND

Stagione estiva, che oramai sta per giungere alla conclusione, dato che dal primo settembre inizierà l’autunno meteorologico, a differenza di quello astronomico che inizierà tra il 22-23 di Settembre....

Stagione estiva, che oramai sta per giungere alla conclusione, dato che dal primo settembre inizierà l’autunno meteorologico, a differenza di quello astronomico che inizierà tra il 22-23 di Settembre.

Nel corso di questo fine settimana, un’elevazione, verso il nord-Atlantico, dell’anticiclone, agevolerà lo sprofondamento verso la Penisola Iberica, di un’estesa saccatura atlantica, alimentata da correnti relativamente fredde ed instabili, di origine artico-marittime.

Tale saccatura, attiverà, al contempo, un intenso flusso di correnti calde ed umide, di origine nord-africane, che a partire dalla serata di venerdì, e per buona parte del fine settimana, investirà, in particolar modo, le regioni centro meridionali italiane, Sicilia compresa, dando vita ad un generale aumento delle temperature, specie lungo il settore tirrenico e ionico, per via dei venti di caduta che, in presenza di una ventilazione dai quadranti meridionali, interessano queste aree dell’isola.

Fase calda che comunque si concluderà con l’inizio della nuova settimana, con l’avvento di fresche correnti di Maestrale, che spazzeranno definitivamente il caldo.

Tempo previsto per sabato 29 agosto

Giornata di sabato, che fin dalle prime ore del mattino, si presenterà prevalentemente stabile, soleggiata e calda, con il cielo che si presenterà prevalentemente poco nuvoloso e lattiginoso, non solo per qualche velatura di passaggio, ma anche per via della presenza di una moderata concentrazione di pulviscolo sahariano in sospensione.

Venti che saranno in prevalenza deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le aree costiere o in prossimità di esse.

Mari generalmente calmi o poco mossi.

Temperature in ulteriore aumento, con punte prossime ai +40°C, specie tra siracusano, catanese ed ennese.

Valori più contenuti lungo le coste ma si tratterà di caldo moderatamente afoso associato a condizioni di disagio fisico.

Tempo previsto per domenica 30 agosto

Giornata domenicale che trascorrerà sulla falsariga delle giornate precedenti, ossia con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque con il passaggio di qualche innocua velatura ed in presenza di moderate concentrazioni di pulviscolo sahariano in sospensione.

Venti in prevalenza deboli di direzione variabile e a regime di brezza lungo le coste, con tendenza a disporsi dai quadranti occidentali e a divenire di moderata intensità, ad iniziare dalla Sicilia occidentale.

Mari generalmente calmi o poco mossi.

Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento, con punte prossime ai +40 °C, specie lungo le aree interne della Sicilia centro orientale.