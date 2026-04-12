Sicilia, sabbia dal Sahara e forte scirocco oggi: piogge in arrivo dalla prossima settimana

SICILIA – Cieli lattiginosi e carichi di sabbia dal Sahara stanno interessando l’Isola, segno dell’arrivo di una depressione nordafricana che sta investendo il Mediterraneo centrale. Il pulviscolo sahariano è in aumento e tra oggi e lunedì, con le prime precipitazioni, potrà dare origine al fenomeno della cosiddetta “pioggia rossa”, con sabbia che si depositerà su auto e superfici.

A dominare la scena nelle prossime ore sarà però soprattutto il forte scirocco, in ulteriore intensificazione dal pomeriggio-sera. Le correnti meridionali soffieranno fino a burrasca forte sul Canale di Sicilia, con raffiche anche di tempesta e mari molto mossi o agitati, fino a localmente molto agitati sui bacini di ponente. Non si escludono raffiche oltre i 100 km/h, in particolare sui versanti tirrenici e sui crinali del Messinese.

Da lunedì l’anticiclone subtropicale inizierà a ritirarsi per effetto di un fronte atlantico in discesa dalla Francia e di una depressione in risalita dall’Algeria, configurazione che porterà alla formazione di un vortice afro-mediterraneo. Questo determinerà un peggioramento diffuso su gran parte dell’Italia, soprattutto al Centro-Sud e anche sulla Sicilia.

Sull’Isola il tempo diventerà instabile già da lunedì pomeriggio, ma il peggioramento più marcato è atteso tra martedì 14 e giovedì-venerdì 17, con piogge diffuse, venti forti a rotazione ciclonica e un generale calo delle temperature. Si tornerà a condizioni più tipiche dell’autunno, pur senza freddo intenso.

Una fase meteo da monitorare attentamente, soprattutto per il forte vento di scirocco e le condizioni dei mari, che potrebbero causare disagi in diverse zone della Sicilia.