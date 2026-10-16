Sicilia, sciopero dei tir: rischio scaffali vuoti nei supermercati, rifornimenti a rischio

Autotrasportatori fermi dal 16 al 20 ottobre contro il caro gasolio e l’aumento dei costi dei traghetti. A Catania circa 100 mezzi sono fermi tra piazzali e Interporto. Cresce la preoccupazione per le consegne e per la disponibilità dei prodotti nei punti

La Sicilia fa i conti con il fermo degli autotrasportatori, scattato alla mezzanotte del 16 ottobre e previsto fino al 20 ottobre. La protesta, legata soprattutto al caro carburante e all’aumento dei costi dei collegamenti marittimi, rischia di rallentare il trasporto delle merci e di avere ripercussioni sulla distribuzione dei prodotti in tutta l’Isola.

A preoccupare è soprattutto la possibilità che il blocco delle attività di trasporto finisca per incidere sui rifornimenti dei supermercati, con ritardi nelle consegne e il rischio di trovare alcuni scaffali vuoti se la situazione dovesse protrarsi.

Tir fermi a Catania, la protesta rallenta la logistica

A Catania, secondo quanto riportato da ViU News, sono circa 100 i mezzi pesanti fermi tra i piazzali e l’Interporto. Gli autotrasportatori hanno scelto di sospendere le attività senza organizzare blocchi stradali, concentrando la protesta sul fermo dei mezzi e sulla movimentazione dei semirimorchi nei porti siciliani.

Una situazione che potrebbe avere effetti a catena sulla filiera distributiva: dalle merci in arrivo via nave fino ai centri logistici e ai punti vendita, il trasporto su gomma rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la continuità dei rifornimenti.

Supermercati, cresce il rischio di scaffali vuoti

È questo uno degli aspetti che desta maggiore preoccupazione. Se i camion resteranno fermi e le consegne subiranno rallentamenti, alcuni supermercati potrebbero incontrare difficoltà nel rifornire regolarmente i propri reparti.

Il rischio riguarda soprattutto i prodotti che dipendono da consegne frequenti e da una catena logistica senza interruzioni. L’eventuale riduzione delle scorte potrebbe tradursi, nei prossimi giorni, in una minore disponibilità di determinati articoli sugli scaffali.

Non è detto che si verifichino carenze generalizzate: molto dipenderà dalle scorte già presenti nei magazzini e nei punti vendita, dalla durata effettiva della protesta e dalla capacità delle aziende di organizzare consegne alternative. Tuttavia, il protrarsi del fermo potrebbe rendere più complicata la distribuzione delle merci, soprattutto nelle aree che dipendono maggiormente dai collegamenti marittimi.

La preoccupazione riguarda anche i consumatori, che potrebbero riscontrare ritardi nel ripristino delle scorte e una disponibilità meno regolare di alcuni prodotti.

Caro gasolio e traghetti, autotrasportatori chiedono interventi

Alla base della mobilitazione ci sono i costi sempre più elevati sostenuti dalle imprese di trasporto. Il Comitato degli autotrasportatori siciliani denuncia le difficoltà legate al prezzo del gasolio, alle tariffe dei traghetti e alle spese necessarie per mantenere operativi i mezzi pesanti.

Secondo quanto riferito dal Comitato, un pieno di carburante per un camion può arrivare a costare circa 900 euro. Una cifra che pesa sui bilanci delle aziende, già alle prese con margini ridotti e costi di gestione elevati.

Tra le richieste figurano misure per contenere il costo del carburante, interventi sulle accise, il credito d’imposta sul gasolio e una revisione dei costi dei collegamenti marittimi.

Attesa per il confronto con il Governo

Gli autotrasportatori chiedono risposte rapide e contestano i tempi del confronto istituzionale, con un tavolo convocato per il 27 ottobre, ritenuto troppo lontano rispetto alle difficoltà del settore.

Nel frattempo, la protesta coinvolge anche altre aree del Mezzogiorno, aumentando l’attenzione sulle possibili ripercussioni della mobilitazione sulla circolazione delle merci.

I prossimi giorni saranno decisivi

La situazione resta da monitorare. Se il fermo terminerà secondo il calendario previsto, gli effetti sui supermercati potrebbero essere limitati e circoscritti a eventuali ritardi nelle consegne. Se invece la protesta dovesse prolungarsi, potrebbero aumentare le difficoltà di approvvigionamento e il rischio di trovare alcuni scaffali vuoti.

Per la Sicilia, un territorio che dipende in larga misura dai collegamenti marittimi e dal trasporto su gomma, la vertenza degli autotrasportatori riporta al centro il problema dei costi logistici e della continuità dei rifornimenti.

L’allarme, dunque, riguarda soprattutto i possibili ritardi nella distribuzione: nei prossimi giorni sarà importante capire se la protesta resterà circoscritta al settore dei trasporti o se finirà per farsi sentire anche nei carrelli della spesa dei siciliani.