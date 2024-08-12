SICILIA SOTTO L'ASSEDIO DEL CALDO AFRICANO: LE TEMPERATURE RESTANO ALTE SOPRA LE MEDIE

Nel corso dei prossimi giorni la stagione estiva procederà senza grandi intoppi dato che continuerà a dominare su gran parte del Mediterraneo un campo di pressione alta e livellata, favorendo condizio...

Nel corso dei prossimi giorni la stagione estiva procederà senza grandi intoppi dato che continuerà a dominare su gran parte del Mediterraneo un campo di pressione alta e livellata, favorendo condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato, specie lungo le aree costiere, mentre lungo le aree interne si potrà avere della locale instabilità pomeridiana dovuta a delle deboli infiltrazioni di aria instabile in quota.

Il tutto sarà accompagnato da un quadro termico che risulterà mediamente di +4/+5° C al di sopra delle medie stagionali, specie nei valori diurni in particolar modo lungo le aree interne, mentre lungo la fascia costiera avremo dei valori diurni più contenuti rispetto alle località dell’entroterra ma con tassi di umidità decisamente elevati.

Anche nel medio e lungo termine non si vedono grosse novità con il flusso perturbato atlantico che, almeno per il momento, continua a rimanere relegato alle latitudini settentrionali europee.

Ma adesso passiamo a dare uno sguardo più dettagliato al tempo previsto per i prossimi giorni.

Tempo previsto per la giornata di Lunedì 12 Agosto

In mattinata avremo ovunque condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

A partire dalla tarda mattinata e durante le ore centrali del giorno si assisterà ad un’intensificazione della nuvolosità, in particolar modo lungo le aree interne della Sicilia centrale ed orientale, che potrà dare luogo a qualche isolato fenomeno di debole o al più moderata intensità, tendenza in serata ad attenuazione della nuvolosità con ampie schiarite ovunque.

Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.

Mari calmi o poco mossi.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo con punte di +37°/+38°C lungo le aree interne dell’isola.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 13 Agosto

Al mattino avremo ovunque condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Nel corso della giornata lungo le aree interne ed i rilievi montuosi della Sicilia centrale ed orientale si assisterà alla formazione e allo sviluppo di nubi ad evoluzione diurna in grado di dare luogo a dei fenomeni sparsi, localmente a carattere di rovescio o temporale, mentre sul settore occidentale e lungo le aree costiere il tempo risulterà soleggiato e caldo.

Entro la serata avremo ampie schiarite ovunque.

I venti risulteranno deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.

Mari generalmente calmi o poco mossi.

Temperature senza sostanziali variazioni di rilievo, con afa lungo le coste.

Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 14 Agosto

In mattinata avremo ovunque condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con tendenza durante le ore centrali del giorno ad un incremento della nuvolosità, specie lungo le aree interne centro orientali dell’isola, che potrà dar luogo a delle isolate precipitazioni che potranno spingersi localmente fino in prossimità della costa tirrenica del messinese, ma con tendenza in serata ad un rapido dissolvimento della nuvolosità che lascerà il posto ad ampie schiarite.

I venti saranno deboli o a regime di brezza lungo le coste.

Mari generalmente calmi o poco mossi.

Temperature generalmente stazionarie ma con i valori che risulteranno al di sopra delle medie stagionali.