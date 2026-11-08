Sicilia, torna il caldo fuori stagione: arriva l'estate di San Martino con punte di 26 gradi

Temperature in forte aumento da lunedì 9 novembre. Martedì e mercoledì clima quasi primaverile, con valori fino a 26 gradi.

La Sicilia si prepara a vivere una nuova parentesi di caldo fuori stagione. Dopo alcuni giorni caratterizzati da nuvole, piogge e temperature più autunnali, sull'Isola sta per arrivare la cosiddetta estate di San Martino, con un sensibile aumento delle temperature e punte che potrebbero raggiungere e superare i 26 gradi.

Secondo le previsioni diffuse dal Centro Meteorologico Siciliano, tra lunedì 9 e mercoledì 11 novembre il tempo sarà prevalentemente stabile, con temperature anche di 5-6 gradi superiori alle medie del periodo.

Da lunedì 9 novembre temperature in aumento

Il cambiamento inizierà già da lunedì, quando l'arrivo di aria più calda proveniente dal Nord Africa favorirà un progressivo aumento delle temperature.

Il cielo si presenterà generalmente poco o parzialmente nuvoloso, con possibili velature e qualche addensamento, soprattutto nelle zone settentrionali della Sicilia.

Le temperature massime saranno comprese generalmente tra 20 e 23 gradi, con valori localmente più elevati.

Martedì 10 novembre punte fino a 26 gradi

La giornata più calda potrebbe essere quella di martedì 10 novembre, quando le temperature continueranno a salire.

Le massime saranno comprese tra 22 e 25 gradi, ma in alcune zone costiere del versante tirrenico e della Sicilia sud-orientale si potrebbero superare anche i 26 gradi.

Il tempo resterà prevalentemente stabile, con nuvole sparse e una bassa probabilità di precipitazioni.

Anche nel Catanese è previsto un clima particolarmente mite, sebbene le temperature effettive varieranno da una zona all'altra.

Mercoledì 11 novembre arriva l'estate di San Martino

Proprio nella giornata dedicata a San Martino, mercoledì 11 novembre, la Sicilia continuerà a beneficiare di condizioni meteorologiche favorevoli.

Sono previsti cieli poco o parzialmente nuvolosi e temperature massime generalmente comprese tra 22 e 25 gradi, con possibili valori superiori nelle zone più esposte alle correnti calde.

Una situazione che farà vivere ai siciliani giornate dal sapore quasi primaverile, nonostante il calendario segni ormai il mese di novembre.

Perché torna il caldo a novembre?

A provocare questo aumento delle temperature sarà una particolare situazione atmosferica che favorirà l'arrivo di aria calda dal Nord Africa verso la Sicilia.

Questo fenomeno porterà temperature decisamente superiori alla norma, regalando all'Isola alcuni giorni di clima mite.

Resta da capire quanto durerà questa parentesi di caldo fuori stagione e quando le condizioni meteorologiche torneranno a essere tipicamente autunnali.