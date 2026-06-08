Sicilia, torna il caldo: inizio settimana con punte fino a 35°C e pulviscolo sahariano nei cieli

Temperature in graduale aumento su tutta l'Isola. Cieli spesso velati dalla sabbia del Sahara e valori oltre la media stagionale entro metà settimana.

La Sicilia si prepara a vivere alcuni giorni caratterizzati da tempo stabile, temperature in costante aumento e la presenza di pulviscolo sahariano in sospensione che renderà il cielo meno azzurro del solito. A fare il punto della situazione sono gli esperti di Centro Meteo Sicilia, che evidenziano la presenza sul Mediterraneo centro-occidentale di un campo di alta pressione di matrice azzorriana, supportato in quota da aria subtropicale continentale.

Questa configurazione favorirà condizioni meteorologiche stabili su tutta l'Isola, con un progressivo aumento delle temperature che, entro metà settimana, si porteranno al di sopra delle medie tipiche del periodo.

Lunedì 8 giugno: cielo lattiginoso e temperature in lieve aumento

La giornata di lunedì sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi o temporaneamente nuvolosi per il passaggio di nubi stratificate. La presenza di una moderata concentrazione di polvere sahariana conferirà al cielo un tipico aspetto lattiginoso.

I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. I mari si presenteranno poco mossi, mentre le temperature faranno registrare un lieve aumento.

Martedì 9 giugno: più sole e caldo in aumento

Martedì il sole sarà protagonista su gran parte della regione. Non mancherà il passaggio di qualche velatura innocua accompagnata ancora dal pulviscolo sahariano.

Venti deboli e mari calmi o poco mossi accompagneranno una nuova crescita delle temperature, che inizieranno a portarsi su valori decisamente estivi.

Mercoledì 10 giugno: temperature sopra la media

La giornata di mercoledì vedrà prevalere condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la Sicilia. Qualche velatura potrà transitare durante la giornata senza però arrecare alcun disturbo.

Le temperature continueranno a salire e risulteranno superiori alle medie climatiche del periodo, mentre i venti resteranno deboli e i mari generalmente calmi o poco mossi.

Nessuna ondata estrema, ma estate sempre più protagonista

Per il momento non sono previste particolari criticità meteorologiche. La Sicilia si avvia dunque verso una fase tipicamente estiva, caratterizzata da sole, caldo e stabilità atmosferica, con l'unica particolarità rappresentata dalla presenza del pulviscolo sahariano che renderà il cielo meno limpido rispetto alle classiche giornate estive.

Fonte: Centro Meteo Sicilia.