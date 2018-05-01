Sicilia, torna il maltempo: allerta gialla, per domani, della Protezione civile
La Protezione Civile Regionale ha diffuso un nuovo Allerta Meteo di intensità gialla per la giornata di martedì 02 Maggio.
In particolare, viene segnalato che "dalla serata di oggi, martedì 1 maggio 2018, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti o di burrasca, con raffiche sino a burrasca forte, dai quadranti orientali, in successiva rotazione da sud-ovest nella giornata di domani. Mareggiate lungo le coste esposte.
Dal pomeriggio di domani, mercoledì 2 maggio 2018, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento