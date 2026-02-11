Sicilia, torna il maltempo: domani allerta gialla sull’Isola, arancione nel Messinese tirrenico

ALLERTA GIALLA IN SICILIA , ARANCIONE MESSINA TIRRENICO

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per la regione Sicilia. La mappa della vigilanza meteorologica mostra un quadro di instabilità diffusa che interesserà gran parte del territorio regionale, con particolare attenzione ai settori nord-orientali.

Disposto lo stato di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Tuttavia, nel settore nord-orientale dell'Isola, sul versante tirrenico e nelle isole Eolie, è prevista un'allerta arancione.

Le previsioni indicano la probabilità di rovesci e temporali localmente intensi. Il bollettino avverte della possibilità di precipitazioni a carattere temporalesco e forti raffiche di vento.

Nuova fase di maltempo in arrivo sulla Sicilia nelle prossime ore. L’Aeronautica Militare ha diffuso un avviso di fenomeni intensi che prevede un deciso peggioramento delle condizioni meteo a partire da giovedì 12 febbraio 2026, con venti molto forti, mare agitato e precipitazioni intense soprattutto lungo il versante tirrenico.

Particolare attenzione viene posta ai venti con raffiche fino a tempesta, alle forti mareggiate lungo le coste esposte e al rischio di temporali accompagnati da attività elettrica.

Di seguito il testo integrale dell’avviso.

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI – AERONAUTICA MILITARE (TESTO INTEGRALE)

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 11/02/26

SI PREVEDONO:

DALLE PRIME ORE DI DOMANI, GIOVEDI' 12 FEBBRAIO 2026, VENTI FORTI

DAI QUADRANTI OCCIDENTALI:

FINO ALLE PRIME ORE DI DOPODOMANI VENERDI' 13 FEBBRAIO 2026 E CON

RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, SU VALLE D'AOSTA, AREE ALPINE

OCCIDENTALI DEL PIEMONTE, COSTE ED ISOLE DELLA TOSCANA, CON

MAREGGIATE ANCHE FORTI SU QUEST'ULTIMA AREA; FINO AL TARDO MATTINO DI DOPODOMANI, VENERDI' 13 FEBBRAIO 2026, E

CON RAFFICHE FINO A TEMPESTA, SU SARDEGNA, SICILIA E CALABRIA, CON

FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

DALLE PRIME ORE DI DOMANI GIOVEDI' 12 FEBBRAIO 2026 E FINO AL TARDO

MATTINO DI DOPODOMANI VENERDI' 13 FEBBRAIO 2026: