Sicilia, vento fino a 100 km/h e temperature in calo: da mercoledì tornano le piogge
Maestrale in rinforzo, possibili mareggiate sul Tirreno e un brusco calo termico. Da mercoledì sera attesa una serie di perturbazioni atlantiche che potrebbe interessare l'Isola per tutto il weekend.
SICILIA – Cambiano le condizioni meteorologiche sull'Isola. Dopo giorni caratterizzati da temperature miti, oggi, lunedì 23 novembre, la Sicilia sarà interessata da forti venti di Maestrale e Ponente, accompagnati da un sensibile calo delle temperature.
Le raffiche potranno raggiungere i 50-80 km/h su diverse zone dell'Isola, con punte fino a 90-100 km/h nelle aree maggiormente esposte, soprattutto sui rilievi del Messinese e sui Peloritani.
Temperature in diminuzione anche di 6-8 gradi rispetto ai valori registrati nei giorni scorsi. Attese inoltre possibili mareggiate lungo le coste tirreniche, con onde che in mare aperto potrebbero raggiungere i 6 metri.
Il vento dovrebbe gradualmente attenuarsi dalla serata di lunedì, con un miglioramento nel corso di martedì.
Da mercoledì sera arrivano le perturbazioni atlantiche
Ma la tregua potrebbe durare poco. A partire dalla serata di mercoledì 25 novembre è previsto l'arrivo di una serie di perturbazioni atlantiche, che potrebbero riportare finalmente le piogge su diverse zone della Sicilia.
La fase instabile potrebbe proseguire anche durante il fine settimana, tra sabato 28 e domenica 29 novembre, con precipitazioni a più riprese.
Le temperature tenderanno a diminuire ulteriormente, riportandosi sulle medie stagionali o localmente leggermente al di sotto.
Si prospetta dunque una settimana decisamente più autunnale, caratterizzata prima dal vento forte e successivamente dal ritorno delle piogge. Le previsioni per il weekend saranno da confermare con i prossimi aggiornamenti.