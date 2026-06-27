Sicilia tra caldo africano e temporali: scatta la doppia allerta

La Protezione Civile Regionale segnala rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Attenzione anche alle ondate di calore: sabato previsto livello arancione

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un nuovo avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Sicilia. Per la giornata di oggi, sabato 26 giugno 2026, su tutta l’isola è previsto un livello di allerta gialla per rischio temporali.

L’avviso riguarda possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero interessare diverse aree del territorio regionale, con condizioni di instabilità localmente anche intense. La raccomandazione è quella di prestare attenzione soprattutto durante gli spostamenti e nelle zone maggiormente esposte ad allagamenti, accumuli d’acqua e criticità legate alla viabilità.

Ondate di calore: oggi livello giallo, sabato scatta l’arancione

Oltre al rischio temporali, resta alta l’attenzione anche per le ondate di calore. Secondo l’avviso pubblicato dalla Protezione Civile Regionale, per oggi è previsto un livello di allerta gialla, corrispondente al livello 1, con una temperatura massima percepita di circa 33 gradi.

La situazione è destinata a peggiorare nella giornata di sabato, quando l’allerta passerà al livello arancione, livello 2, con una temperatura massima percepita di circa 34 gradi.

Incendi, permane la preallerta

Resta inoltre attivo il livello di preallerta per il rischio incendi, con pericolosità dichiarata “media”. Una condizione che richiede particolare prudenza, soprattutto nelle aree rurali, nelle zone interne e nei terreni con sterpaglie secche.

La Protezione Civile invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali e ad adottare comportamenti prudenti, evitando l’esposizione prolungata al sole nelle ore più calde e segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pericolo