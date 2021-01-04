SICILIA: TRE MORTI IN DUE DIVERSI INCIDENTI STRADALI NEL POMERIGGIO DI OGGI

AGGIORNAMENTO Sale a tre vittime il bilancio di un tragico incidente stradale mortale avvenuto sulla provinciale 26 Pachino-Rosolini, nel Siracusano.Erano tre braccianti agricoli a bordo della stessa...

Tre morti in due diversi incidenti stradali oggi sulle strade della Sicilia.

In ordine cronologico il primo si è verificato questo pomeriggio sulla strada a scorrimento veloce Marsala-Birgi, nei pressi della rotatoria vicino all'aeroporto "Vincenzo Florio", a perdere la vita una 27enne di Trapani, in gravi condizioni i suoi due figli, di 2 e 3 anni, trasferiti all'ospedale Civico di Palermo.

Meno gravi le condizioni della ragazza (C.R., di 21 anni) che era alla guida dell'auto, una Toyota Yaris, su cui viaggiavano. Pare che la giovane alla guida dell'utilitaria abbia perso il controllo del mezzo, invadendo l'altra corsia e scontrandosi contro un autocarro Volvo guidato da un 43enne. L'impatto frontale non ha dato scampo alla Di Maggio. La donna è morta sul colpo. Per estrarla dalle lamiere contorte è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche polizia e vigili urbani di Marsala, che hanno avviato indagini per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.

Il Secondo si è verificato nel pomeriggio sulla Pachino-Rosolini.

Gravissimo il bilancio, due morti ed un ferito. Le vittime erano a bordo di una macchina, una Nissan Primera, che, per cause al vaglio dei carabinieri, si è scontrata con un mezzo pesante.

Sul posto i Carabinieri, i vigili del fuoco e il 118, oltre alla Polizia municipale.