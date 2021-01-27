SICILIA VERSO LA ZONA ARANCIONE, L'ASSESSORE RAZZA CONFERMA LE INDISCREZIONI

I nuovi casi di Coronavirus che da giorni restano sotto quota mille e la percentuale dei positvi attorno al 4% fanno ben sperare la Sicilia. L'Isola è al momento zona rossa, ma la "colorazione" potreb...

I nuovi casi di Coronavirus che da giorni restano sotto quota mille e la percentuale dei positvi attorno al 4% fanno ben sperare la Sicilia. L'Isola è al momento zona rossa, ma la "colorazione" potrebbe essere modificata e questo porterebbe a un allentamento dei divieti con la riapertura di alcune attività commerciali. Nulla però al momento è deciso. "Nelle prossime 48 ore - ha spiegato l'assessore alla Salute della Regione, Ruggero Razza, durante il suo intervento all'Ars per riferire della situazione pandemica - potremo comprendere se le decisioni prese di concerto con il Governo nazionale abbiano avuto l'effetto di limitare la diffusione del contagio e di evitare un danno significativo all'apparato produttivo, limitando nel tempo la chiusura della attività commerciali. Ancora qualche ora e potremo capire se l'indice Rt, come sembra dalla riduzione dei contagi, ci consentirà di condividere con il governo centrale il possibile declassamento di rischio per l'Isola".

Razza ha sottolineato che "Nelle ultime settimane l'incidenza per diecimila abitanti ha visto la Sicilia al quinto posto in Italia, quella per deceduti sempre per diecimila abitanti al 12esimo posto e i tamponi molecolari realizzati, sempre su diecimila abitanti, ci vedono al settimo posto".

Quanto alla situazione degli ospedali, Razza ha chiarito che "In Sicilia i ricoverati sono il 3 per cento degli attuali positivi. In terapia intensiva si trovano 228 persone, l'1 per cento del totale dei positivi". Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali la Sicilia è "tra le regioni italiane che hanno il maggior rispetto dei parametri di ospedalizzazione che vedono una soglia del 30 per cento per le terapie intensive e del 40 per cento per la degenza ordinaria. L'Isola in questo momento si trova al di sotto di entrambi i parametri".