SICILIA, WEEKEND ANCORA ESTIVO: FINO A 38-39°C NEL CATANESE, DOPO IL 10 POSSIBILE SVOLTA

Nei prossimi giorni un nuovo promontorio anticiclonico di origine subtropicale si estenderà su gran parte dell’Europa centro-occidentale e del Mediterraneo, favorendo ancora condizioni di tempo tipicamente estive.

Anche la Sicilia sarà interessata da questa nuova fase stabile e calda, con temperature superiori alle medie del periodo anche di 4-5°C. Nelle aree interne potranno svilupparsi annuvolamenti soprattutto durante le ore più calde della giornata, ma in un contesto generalmente asciutto e soleggiato.

Particolare attenzione alla Piana di Catania, dove tra sabato e domenica le temperature potranno raggiungere punte di 38-39°C.

Sabato 5 settembre

Al mattino il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su gran parte dell’isola. Nel corso delle ore centrali della giornata e nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità nelle zone interne e a ridosso dei rilievi.

La probabilità di precipitazioni resterà comunque bassa, fatta eccezione per qualche possibile debole e isolato piovasco nell’area dei Nebrodi. In serata torneranno ampie schiarite.

Le temperature non subiranno variazioni significative, mantenendosi comunque di alcuni gradi superiori alle medie stagionali.

I venti saranno deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Mari generalmente poco mossi.

Domenica 6 settembre

La giornata si presenterà molto simile a quella di sabato. Al mattino prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la Sicilia.

Nel pomeriggio potranno formarsi annuvolamenti più compatti soprattutto nelle zone interne della Sicilia centro-orientale, ma senza fenomeni significativi associati.

Le temperature massime tenderanno a salire ulteriormente, mentre le minime resteranno sostanzialmente stazionarie. Nella Piana di Catania saranno possibili picchi di 38-39°C.

I venti saranno deboli di maestrale, con regime di brezza lungo le coste. Mosso il Canale di Sicilia, poco mossi gli altri bacini.

Dopo il 10 settembre possibile cambio di scenario

La fase estiva potrebbe però iniziare a mostrare i primi segnali di cedimento dopo il 10 settembre.

Le tendenze indicano infatti la possibilità di una prima “spallata” all’estate, con un calo delle temperature e il ritorno di condizioni più instabili e di qualche pioggia.

I valori termici potrebbero progressivamente riportarsi su livelli più vicini alle medie tipiche della metà di settembre, con un clima quindi più fresco rispetto alla fase molto calda attesa nel fine settimana.

Trattandosi di una tendenza a diversi giorni di distanza, sarà comunque necessario attendere i prossimi aggiornamenti per capire intensità e tempistiche dell’eventuale cambiamento.