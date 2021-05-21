SICILIA, WEEKEND CON L'ANTICICLONE AFRICANO: ATTESE PUNTE DI 35 GRADI

Sarà un fine settimana tipicamente primaverile sulla Sicilia, grazie alla presenza di un robusto campo anticiclonico che garantirà tempo stabile annuncia il sito centrometeosicilia.itNelle prossime or...

Nelle prossime ore sentiremo gli ultimi effetti di una perturbazione atlantica che ha interessato principalmente l’Italia centro-settentrionale, mentre ha portato sulla nostra isola solo un generale calo delle temperature. Valori ancora sotto media anche nella giornata di venerdì, a causa di correnti fresche da nord-est, prima di un nuovo rinforzo dell’alta pressione.

Da sabato l’anticiclone africano si espanderà gradualmente sul Mediterraneo e soprattutto sulla Sicilia, portando tanto solo e temperature tardo primaverili.

Domenica, giornata quasi estiva, con valori massimi facilmente oltre i +30 °C nelle zone interne, con punte fino a +35 °C.

SABATO 22 maggio

Sin dal mattino e per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta l’isola, con qualche nube alta di passaggio specie sui settori tirrenici.

Temperature in aumento, soprattutto nei valori massimi, con punte di 32°C tra catanese e siracusano.

Venti meridionali di debole o moderata intensità, localmente forti sul trapanese.

Mari mossi, poco mosso il Tirreno.

DOMENICA 23 maggio

Al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta l’isola. Dal pomeriggio passaggio di nubi medio-alte ad iniziare dalla Sicilia occidentale in estensione al resto dell’isola in serata.

Temperature in ulteriore aumento sia nei valori massimi che minimi. Punte di 32°-33°C sulla Sicilia centro-occidentale, fino a +35°C, +36°C tra catanese e siracusano.

Venti deboli in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mari poco mossi, localmente mosso il Canale di Sic