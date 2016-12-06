"È lei il Sig...?", se rispondi sì scatta la trappola

"Se vi arriva la telefonata da parte di un operatore che volutamente rimane sul generico: 'Buongiorno è la compagnia elettrica, ci risulta una sua bolletta insoluta, ma forse ha pagato e dobbiamo veri...

"Se vi arriva la telefonata da parte di un operatore che volutamente rimane sul generico: 'Buongiorno è la compagnia elettrica, ci risulta una sua bolletta insoluta, ma forse ha pagato e dobbiamo verificare'. E lì scatta la trappola". L'invito a stare attenti arriva da 'Una vita da social', pagina Facebook della Polizia di Stato che sottolinea: "Chi non vorrebbe evitare di pagare una bolletta? La voce vi chiede: Lei è il sig. Tizio, residente in via eccetera e eccetera'. Ecco la registrazione è iniziata e voi sicuramente risponderete: 'Si'. E con la vostra voce avete confermato i dati".

"Poi l’operatore vi chiede il Pod, che è una sorta di pin bancomat della bolletta (identifica il posto fisico dove avviene il prelievo dell’energia elettrica – insomma il vostro immobile – e non cambia anche se cambia l’intestatario del contratto). Se lo rivelate possono utilizzarlo. Quindi, se lo comunicate al telefono siete spacciati. Il vostro nuovo contratto è partito!", scrive la Polizia nel suo post.

"E per recedere ci vorrà una raccomandata con ricevuta di ritorno, che potrete fare quando scoprirete di avere aderito ai servizi di un nuovo gestore. Insomma, il Pod custoditelo gelosamente come il pin del bancomat e, come mi ha raccomandato l’operatore, appena chiamano e vi chiedono il vostro nome, invece di rispondere 'Si' domandate 'chi parla?' così la registrazione salta", conclude.