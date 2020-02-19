SIGARETTE, AUMENTO PREZZO: QUALI MARCHI COSTERANNO DI PIÙ

Brutte notizie per i tabagisti. Da ieri 18 febbraio 2020 è diventato effettivo un aumento del prezzo di diverse marche di sigarette e si tratta di rincari non certo da poco. In molti casi il singolo p...

Brutte notizie per i tabagisti. Da ieri 18 febbraio 2020 è diventato effettivo un aumento del prezzo di diverse marche di sigarette e si tratta di rincari non certo da poco. In molti casi il singolo pacchetto di bionde da 20 sigarette ora costa 20 centesimi in più.

Il provvedimento è stato emanato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che nel suo comunicato afferma “con il provvedimento dei 17 febbraio 2020, numero 55291R-U, che sarà pubblicato il 18 febbraio ai sensi dell’articolo 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007, numero 244, e successive modificazioni ed integrazioni, nel sito internet di questa Agenzia viene variata, a decorrere dalla stessa data di pubblicazione, la tariffa di vendita al pubblico delle marche di tabacchi lavorati indicati.

Di seguito sono elencati tutti i marchi di sigarette coinvolti dagli aumenti di prezzo:

821, bianca, blu, camouflage e rossa: 4,60 euro

AUSTIN blu e red: 4,60 euro

AUSTIN verte: 4,70 euro

CHE e CHE blanco: 4,80 euro

CHESTERFIELD Blue 100’s, Blue KS, caps twice, Silver Blue, KS: 5 euro

ELYXIR: 4,7 euro

FUTURA 4,8 euro

L&M classica e blu 5 euro

MARLBORO 100s, BLUE line, Blue Advance, Fuse Beyond. Gold,: 5,90 euro

MARLBORO GOLD pochet pack 4,90 euro

MARLBORO Gold Touch: 5,60 euro

MERIT 5,50 euro

MULTIFILTER 5,90 euro

MURATTI: 5,90 euro

PHILIP MORRIS classic SSL blue e rossa 5,90 euro

PHILIP MORRIS azure, blue, filter Kings, red, blue e rod 100’s, beige, white: 5,20 euro

Per quanto riguarda le altre marche, al momento, i prezzi restano invariati ma è possibile che nel prossimo futuro anche loro aumentino il costo per i pacchetti.