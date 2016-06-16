Il Sigonella Inn passa all’Agenzia del demanio

La struttura, di cui era proprietario un paternese, veniva gestita da una società con sede a Londra. Potrebbe riaprire entro un mese: ma ci sono da preservare almeno 30 posti di lavoro

95047.it La nota struttura alberghiera “Sigonella Inn” (siamo in territorio di Motta Sant’Anastasia) sgomberata e consegnata all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L’operazione è stata condotta dai militari della Compagnia di Paternò e si protrarrà almeno per le prossime due settimane. L’immobile è intestato a un paternese ma risulta essere gestito da una società che ha sede a Londra.

La decisione della definitiva confisca scaturisce da una sentenza della Corte Suprema e, operativamente, si era deciso di intervenire al termine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza dello scorso 3 maggio. In ballo, vi sono adesso le questioni lavorative: vi sono da preservare e garantire i 30 posti di lavoro dei dipendenti che garantiscono l’efficienza della struttura. E, su questo, non si può fare finta di niente: c'è la volontà di preservarli uno per uno. Ci vorranno, comunque, almeno 20 giorni prima che la struttura possa tornare ad essere pienamente operativa.