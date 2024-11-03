SIMPLE MINDS: TOUR ESTIVO IN ITALIA CON TAPPE A TAORMINA, VERONA E LUCCA

Dopo l'enorme successo del Global Tour 2024 che li ha visti protagonisti nel nostro paese con sei date sold out, a grande richiesta i Simple Minds arrivano in Italia nel 2025, martedì 15 luglio all'Ar...

Dopo l'enorme successo del Global Tour 2024 che li ha visti protagonisti nel nostro paese con sei date sold out, a grande richiesta i Simple Minds arrivano in Italia nel 2025, martedì 15 luglio all'Arena di Verona, giovedì 24 al Lucca Summer Festival e domenica 27 luglio al Teatro Antico di Taormina.

Formatisi negli anni Settanta e chiamati così da un testo - "so simple minded" - del celebre singolo di David Bowie del 1972 The Jean Genie, i Simple Minds sono diventati uno dei gruppi di maggior successo provenienti dal Regno Unito, vendendo oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo, con singoli al numero uno su entrambe le sponde dell'Atlantico e album al numero uno in tutto il mondo, tra cui cinque album al numero uno nel Regno Unito: Sparkle In The Rain (1984), Once Upon A Time (1985) e Street Fighting Years, oltre alla registrazione del concerto Live In The City Of Light (1987) e alla compilation Glittering Prize 81/92.

Negli ultimi 10 anni i Simple Minds hanno riacceso la magia che li ha resi una forza artistica vitale, si sono trovati ad essere citati da artisti più giovani e a suonare per decine di migliaia di persone ogni anno, in tutto il mondo.

La richiesta di vedere la band esibirsi in noti successi, tra cui "Promised You a Miracle", "Glittering Prize", "Someone Somewhere in Summertime", "Waterfront", "Alive and Kicking", "Sanctify Yourself" e "Don't You Forget About Me", è cresciuta di anno in anno, con la band costantemente acclamata come uno dei migliori gruppi dal vivo della sua generazione.

Riferendosi al loro concerto del 2022 alla Wembley Arena, il quotidiano The Times ha detto: "tornati di moda e in forma smagliante". Sono stati premiati con il Q Awards Lifetime Achievement e hanno ricevuto il plauso universale della critica per i loro recenti album. Big Music del 2015 è stato definito dalla rivista Mojo "il loro miglior album degli ultimi 30 anni", mentre Walk Between Worlds del 2018 ha visto i Simple Minds impegnati nel loro più grande tour statunitense fino ad oggi e, insieme a Direction Of The Heart del 2022, ha raggiunto la posizione numero 4 in classifica nel Regno Unito e la top 10 in diversi territori.