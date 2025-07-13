SINNER ENTRA NELLA STORIA: PRIMO ITALIANO A VINCERE IL SINGOLARE MASCHILE A WIMBLEDON
Jannik Sinner ha scritto una pagina storica per il tennis italiano, conquistando il titolo di Wimbledon 2025 dopo aver battuto in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.
L’altoatesino diventa così il primo italiano di sempre a vincere il singolare maschile a Wimbledon, entrando ufficialmente nella leggenda dello sport azzurro.
La finale è cominciata in salita per Sinner, che ha perso il primo set per 4-6 contro un Alcaraz aggressivo e determinato. Ma il numero 1 del mondo ha reagito da vero campione: nel secondo e terzo parziale ha alzato il livello del suo gioco, imponendosi in entrambi i set con il punteggio di 6-4.
Nel quarto, ancora una volta con il punteggio di 6-4, ha chiuso il match tra gli applausi del Centre Court e le lacrime di gioia.
Con questa vittoria, Sinner non solo conferma la sua posizione di leader del ranking mondiale ATP, ma diventa il primo italiano nella storia a conquistare Wimbledon.
Un traguardo che nessuno prima di lui aveva raggiunto nel singolare maschile