SIRACUSA, 21ENNE ACCUSA UN PRETE DI AVERLO STUPRATO DA QUANDO AVEVA 9 ANNI: «ANCORA CONTINUA A DIRE MESSA»

Un giovane di 21 anni ha presentato denuncia per violenza sessuale alla Squadra Mobile di Siracusa, nei confronti di un prete di Francofonte nel Siracusano che avrebbe abusato di lui.

Il ragazzo ha raccontato al dirigente della mobile, Gabriele Presti, di essere stato violentato dall’età di 9 anni fino ai 18 anni.

Nonostante abbia presentato anche una denuncia al vescovo di Siracusa, Francesco Lomanto, che ha avviato una praevia investigatio e informato il Dicastero della Dottrina della Fede, il sacerdote continuerebbe a dire messa. Almeno, questo è quanto si era appreso in un primo momento.

La nota dell’Arcidiocesi di Siracusa:

In merito alla notizia pubblicata oggi dall’agenzia Ansa, relativa alla denuncia di un giovane di 21 anni alla Questura di Siracusa per violenza sessuale, l’Arcidiocesi di Siracusa ha diffuso una nota.

“E’ bene precisare che – si legge nella nota – il sacerdote dipende dall’Eparchia di Piana degli Albanesi.

Quando l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, ha ricevuto la denuncia ha immediatamente avviato, agendo per delega, un procedimento penale canonico nei confronti del sacerdote. Il sacerdote, adesso in pensione, è residente nella Diocesi di Siracusa senza alcun incarico. Lo scorso 31 ottobre il vescovo di Piana degli Albanesi ha già adottato nei confronti del sacerdote un provvedimento di interdizione dall’esercizio pubblico del ministero”.