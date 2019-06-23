SIRACUSA: A FUOCO 50 AUTO DEI BAGNANTI IN UN PARCHEGGIO A ELORO
Incredibile incendio nei pressi di Eloro, a Siracusa: quasi 50 macchine sono rimaste coinvolte e bruciate.
Una domenica assurda: le fiamme sviluppatesi in zona Eloro, nei pressi del parco archeologico, hanno distrutto le macchine dei bagnanti, lasciando soltanto cenere e immagini spettrali.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno ancora cercando di domare le fiamme.
Ancora sconosciute le cause dell’incendio.
Le auto erano tutte parcheggiate all’interno di un terreno privato.
Il Comune, intanto, sta provvedendo ad attivare un servizio navetta per portare gli sfortunati proprietari e passeggeri in città.