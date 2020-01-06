SIRACUSA: BARCA A VELA INCASTRATA TRA LE SCOGLIERE NELLA NOTTE, SALVATO IL DIPORTISTA

I vigili del fuoco di Siracusa e Palazzolo sono intervenuti la notte scorsa intorno alle 3:45 in zona Faro Carrozziere (Isola), allertati dalla Capitaneria di porto di Siracusa, per soccorrere un’imba...

I vigili del fuoco di Siracusa e Palazzolo sono intervenuti la notte scorsa intorno alle 3:45 in zona Faro Carrozziere (Isola), allertati dalla Capitaneria di porto di Siracusa, per soccorrere un’imbarcazione a vela che, per la forte mareggiata, era rimasta incastrata, in balia dei flutti, nella scogliera antistante il ristorante.

I vigili del fuoco, equipaggiati per il soccorso acquatico, hanno provveduto a recuperare il malcapitato, un uomo di 50 anni, e ad affidarlo ai sanitari del 118.