SIRACUSA: CEDE INTONACO IN OSPEDALE, FERITI DUE PAZIENTI

06 maggio 2019 09:09
E’ incredibile quanto successo all’ospedale di Siracusa dove si è verificato il distacco di parte dell’intonaco del soffitto di una stanza di degenza del reparto di Medicina del nosocomio Umberto I provocando il ferimento di due ricoverati.

“I due pazienti – riferisce l’Asp – sono stati immediatamente medicati e sottoposti ad accertamenti radiologici che hanno escluso la presenza di lesioni traumatiche.

L’episodio appare localizzato e dovuto probabilmente ad una precedente infiltrazione d’acqua non visibile che avrebbe causato il distacco dell’intonaco”.

