SIRACUSA: FURTO ALL'ACQUAPARK , ARRESTATI 3 CATANESI

Alle ore 4,30 circa di questa mattina, Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno arrestato per furto aggravato in concorso, FAZIO Angelo Salvatore (classe 1975), CRISAFULLI Giuseppe (classe 1975) e LA BRUNA Carmelo ( classe 1965), tutti di Catania e già noti alle forze di Polizia.

Gli Agenti delle Volanti, unitamente ai colleghi della Sezione della Polizia Stradale di Siracusa, sono intervenuti in contrada Spalla a seguito di segnalazione, bloccando i tre arrestati che, dopo essersi introdotti all’interno degli uffici dell’Acquapark, avevano asportato un pc, televisori, la centralina d’allarme, un gazebo e altro materiale.

Dopo le incombenze di rito, i tre arrestati sono stati condotti nel carcere di Cavadonna.