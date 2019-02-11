SIRACUSA, INCIDENTE MORTALE A TARGIA: PERDE LA VITA UN 23ENNE
A cura di Redazione
11 febbraio 2019 18:19
***FLASH***
Intorno alle 16.40 in contrada Targia, ingresso nord di Siracusa, un giovane di 24 anni è morto in un frontale tra la sua moto e una Fiat Punto.
Gli agenti della polizia municipale stanno ancora effettuando i rilievi.
IN AGGIORNAMENTO
(ANSA).