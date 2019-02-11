95047

SIRACUSA, INCIDENTE MORTALE A TARGIA: PERDE LA VITA UN 23ENNE

***FLASH***Intorno alle 16.40 in contrada Targia, ingresso nord di Siracusa, un giovane di 24 anni è morto in un frontale tra la sua moto e una Fiat Punto.Gli agenti della polizia municipale stanno an...

A cura di Redazione Redazione
11 febbraio 2019 18:19
SIRACUSA, INCIDENTE MORTALE A TARGIA: PERDE LA VITA UN 23ENNE -
News
Condividi

***FLASH***

Intorno alle 16.40 in contrada Targia, ingresso nord di Siracusa, un giovane di 24 anni è morto in un frontale tra la sua moto e una Fiat Punto.

Gli agenti della polizia municipale stanno ancora effettuando i rilievi.

IN AGGIORNAMENTO

(ANSA).

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047