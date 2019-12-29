SIRACUSA: LADRI DELLE STELLE DI NATALE BECCATI DALLE TELECAMERE DI SICUREZZA

In poco meno di 2 giorni sono sparite dalla aiuole pubbliche disseminate in varie zone di Siracusa le stelle di Natale.Circa un migliaio di piante che, evidentemente, hanno fatto gola ad alcune person...

In poco meno di 2 giorni sono sparite dalla aiuole pubbliche disseminate in varie zone di Siracusa le stelle di Natale.

Circa un migliaio di piante che, evidentemente, hanno fatto gola ad alcune persone. Che, armate di buste ed altro materiale, hanno rubato le stelle, chi per portarle a casa, chi per rivenderle in nero.

Una dimostrazione di inciviltà che ha fatto il giro nei social network sollevando una profonda indignazione.

Ma adesso ci sono le immagini riprese dalle telecamere. Il 26 dicembre, il primo episodio. Alla luce del giorno: un uomo di mezza età, in tuta, che passa sul marciapiede, nota la fioriera, torna sui suoi passi e riempie la busta di plastica che ha in mano con tutte le piantine: stelle di Natale e ciclamini.

Per poi andare via come se nulla fosse. La scena è stata ripresa da una telecamera di un esercizio commerciale ed all’esame delle forze dell’ordine per identificare l’autore del furto.

Ieri, un altro episodio. Un uomo con giaccone e cappello cammina sul marciapiede. Si china, si impossessa di una stella di Natale, la prende con tutto il vaso e va via. Non sapeva però di essere ripreso dalle telecamere di sicurezza.