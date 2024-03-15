SIRACUSA. MADRE DA CARABINIERI PER DENUNCIALO,LUI ARRIVA CON GROSSA MAZZA

La madre va a denunciarlo in caserma per i maltrattamenti ma lui la segue, si presenta armato e la minaccia anche davanti ai carabinieri. L’episodio è avvenuto a Lentini, in provincia di Siracusa, dov...

La madre va a denunciarlo in caserma per i maltrattamenti ma lui la segue, si presenta armato e la minaccia anche davanti ai carabinieri.

L’episodio è avvenuto a Lentini, in provincia di Siracusa, dove i militari hanno arrestato un 34enne per atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata.

Nei giorni scorsi, la madre del giovane è andata negli uffici della stazione dei carabinieri per denunciare un episodio di maltrattamenti subiti proprio dal figlio. In quel momento, anche l’uomo si è presentato in

caserma e ha inveito nei confronti della donna minacciandola anche davanti ai carabinieri.

Sottoposto a perquisizione, il 34enne è stato trovato con una grossa mazza da carpentiere in auto e un’arma utilizzata nella pratica delle arti marziali (nunchaku) all’interno del borsello che portava addosso. L’uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari nella sua abitazione, come disposto dall’autorità giudiziaria.