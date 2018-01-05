SIRACUSA: Morto perché aggredito da 3 cani mentre consegnava pacco, lo conferma l’autopsia
L’esame autoptico ha confermato che la causa della morte di Agatino Zuccaro, fattorino 55enne di Catania, è stata dovuta all’aggressione dei tre cani nell’agriturismo di Portopalo di Capo Passero.L’au...
L’esame autoptico ha confermato che la causa della morte di Agatino Zuccaro, fattorino 55enne di Catania, è stata dovuta all’aggressione dei tre cani nell’agriturismo di Portopalo di Capo Passero.
L’autopsia è stata eseguita oggi pomeriggio nella camera mortuaria del cimitero di Pachino dal medico legale Giuseppe Caldarella, incaricato dalla Procura di Siracusa, che ha già indagato il proprietario della struttura per omicidio colposo.
Zuccaro, dipendente di una ditta di spedizione, martedì scorso doveva consegnare un pacco ad un ospite della struttura. Si è introdotto nella struttura quando, secondo una ricostruzione dei carabinieri, è stato aggredito da tre cani di razza corso.
(fonte: Ansa)