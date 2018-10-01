Un ragazzo di 25 anni, Francesco Mario Marco Nicoloso, residente a Belpasso, è morto questa mattina in un tragico incidente stradale avvenuto verso le 9, 15 sull'autostrada Siracusa - Catania.La vitti...

Un ragazzo di 25 anni, Francesco Mario Marco Nicoloso, residente a Belpasso, è morto questa mattina in un tragico incidente stradale avvenuto verso le 9, 15 sull'autostrada Siracusa - Catania.

La vittima che era alla guida di una Fiat Punto, ha perduto il controllo del veicolo e si è schiantato contro il guard rail.

SIRACUSA: MORTO RAGAZZO DI BELPASSO IN UN INCIDENTE SULLA SIRACUSA - CATANIA

L'incidente si è verificato in prossimità dello svincolo autostradale di Belvedere in direzione Siracusa, è avvenuto intorno alle 9.15. . Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia stradale, il giovane, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, sbandando più volte e finendo contro alcune barriere sul lato sinistro, nella corsia di sorpasso. Fortunatamente nessun mezzo sopraggiungeva in quel momento. L'allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti che hanno cercato di prestare le prime cure alla vittima, ma Nicoloso è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi.