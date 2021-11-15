SIRACUSA: PUGNI IN TESTA AL MARITO FINO A PROCURARGLI UN’EMORRAGIA, DENUNCIATA DONNA DI 33 ANNI
Sono al vaglio degli investigatori le ragioni alla base di un episodio di violenza di cui una donna di 33 anni si sarebbe resa responsabile ai danni del proprio marito.
La donna avrebbe picchiato violentemente l’uomo alla testa, con pugni tali da causargli un’emorragia intraparenchimale con una prognosi di 30 giorni.
Nel pomeriggio di ieri, gli Agenti delle Volanti, attesa la gravità delle ferite riportate dalla vittima, sono intervenuti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Siracusa ed hanno, dopo i primi accertamenti, ricostruito la vicenda che ha visto il marito della donna dover ricorrere alle cure dell’ospedale.
Erano le 13 quando sarebbe stato malmenato dalla 33enne all'interno del loro appartamento. Gli uomini diretti dalla dirigente Guarino hanno denunciato la donna per lesioni personali.