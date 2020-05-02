SIRACUSA. QUATTRO CATANESI IN TRASFERTA CON OLTRE 1 KG DI MARIUJANA: ARRESTATI DAI CARABINIERI

La gita fuori porta del primo maggio per quattro pusher catanesi gli è costato caro, beccati in flagranza di reato: contestata l’attività di spaccio di sostanze stupefacente nonché il decreto Dpcm. A...

La gita fuori porta del primo maggio per quattro pusher catanesi gli è costato caro, beccati in flagranza di reato: contestata l’attività di spaccio di sostanze stupefacente nonché il decreto Dpcm. A seguito di una specifica attività volta sia al contenimento della diffusione del virus “covid-19” sia alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Siracusa, unitamente a quelli della Stazione Siracusa Principale, hanno tratto in arresto per detenzione illecita di una ingentissima quantità di sostanza stupefacente, 4 catanesi di cui 3 uomini: Salvatore Litteri, 36enne panettiere; Mario Castelli 63enne, disoccupato; Salvatore Messina, 23enne, disoccupato) ed una donna, B.G., disoccupata.

I predetti, fermati e controllati dai Carabinieri mentre erano a bordo di due autovetture, sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare, venendo trovati in possesso di due involucri di cellophane contenenti complessivamente 1100 grammi circa di marijuana, nonché della somma contante di 400 euro, anch’essa poi sottoposta a sequestro poiché ritenuta provento di pregressa attività di spaccio.

I quattro soggetti dopo l’arresto sono stati condotti presso le loro abitazioni in regime di arresti domiciliari, come disposto dalla Autorità Giudiziaria competente.