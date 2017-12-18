SIRACUSA: Rubano oltre 100 chili di limoni, arrestati 3 Catanesi

Sono arrestati, durante la scorsa notte, tre uomini, in flagranza di reato, mentre erano intenti a rubare un ingente quantitativo di limoni.E' successo a Siracusa, in particolare a Cassibile, dove son...

Sono arrestati, durante la scorsa notte, tre uomini, in flagranza di reato, mentre erano intenti a rubare un ingente quantitativo di limoni.

E' successo a Siracusa, in particolare a Cassibile, dove sono intervenuti i Carabinieri per fermare il furto.

Gli uomini, approfittando del buio, erano riusciti ad accaparrarsi un bottino di oltre 100 chili di limoni asportati in Contrada Grotta Perciata.

A finire in manette: Marco Cadiri (25 anni), Sebastiano Sicali (43 anni), e Nunzio Massimiliano Casella (42 anni), tutti catanesi disoccupati e pregiudicati e non nuovi a questa attività criminosa.

Uno dei tre soggetti colti in flagranza di reato, alla vista dei Carabinieri ha tentato la fuga ma è stato catturato pochi minuti dopo all’ingresso della frazione siracusana.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

