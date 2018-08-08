SIRACUSA: SEQUESTRATE OLTRE 21 MILA LATTINE DI COCA COLA POLACCA

Le Fiamme Gialle Siracusane, anche in relazione alle direttive impartite nello specifico settore dal Prefetto di Siracusa, Dott. Giuseppe CASTALDO, in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno intensificato i controlli in tutta la Provincia.

I finanzieri della Compagnia di Siracusa, hanno rinvenuto oltre 21.300 lattine di “Coca Cola”, da 330 millilitri, riportanti diciture con informazioni non conformi agli standard nazionali previsti dal “Codice del Consumo”. In particolare le lattine, rinvenute in sei punti vendita, non riportavano le indicazioni in lingua italiana, limitandosi a dare informazioni, al consumatore finale, solo in lingua polacca.

Le lattine, esposte per la vendita, sono state sottoposte a sequestro in attesa che vengano svolti i necessari accertamenti per accertarne la genuinità del contenuto. Il legale rappresentante della società proprietaria della catena di supermercati è stato segnalato agli organi competenti ed è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 ad € 24.000,00.

Sono attualmente in corso le indagini tendenti ad accertare i canali di approvvigionamento delle lattine sottoposte a sequestro. L’azione della Guardia di finanza si conferma a presidio della tutela

dell’economia legale, attraverso il contrasto della contraffazione, della tutela del “Made in Italy” e del commercio di prodotti nocivi per la salute dei consumatori.