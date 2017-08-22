SIRACUSA: SI SVEGLIA E TROVA UNO SCONOSCIUTO A LETTO

Un pensionato di 73 anni, Santo D'Amore, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza per violazione di domicilio e violenza sessuale. Ieri notte un'anziana ha chiamato il 112 riferendo di essere st...

Un pensionato di 73 anni, Santo D'Amore, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza per violazione di domicilio e violenza sessuale. Ieri notte un'anziana ha chiamato il 112 riferendo di essere stata molestata da un uomo. Ai militari ha raccontato che mentre dormiva nel proprio letto ha avvertito una presenza al suo fianco. Si è svegliata e accanto a lei c'era D'Amore che, senza indumenti, la palpeggiava. La settantenne ha iniziato a urlare, mettendo in fuga l'uomo. La vittima ha detto che conosceva il suo aggressore in quanto, qualche mese fa, l'aveva aiutata per alcuni lavori domestici tra cui la sostituzione della serratura della porta di casa. Ed è proprio utilizzando una copia di quelle chiavi che l'uomo è entrato in casa della vittima. I carabinieri, grazie alle telecamere di un sistema di videosorveglianza della zona, hanno identificato D'Amore.

(ANSA)