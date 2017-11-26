SIRACUSANO FERMATO IN AUTOSTRADA PALERMO-CATANIA, CON 15 KG DI HASHISH NEL BAGAGLIAIO
La Polizia di Stato ha arrestato Sebastiano Pocchi, 50 anni siracusano, con l'accusa di trasporto di stupefacente.Nel bagagliaio della auto che guidava c'erano 15 chilogrammi di hashish.Gli agenti lo...
A cura di Redazione
26 novembre 2017 13:19
La Polizia di Stato ha arrestato Sebastiano Pocchi, 50 anni siracusano, con l'accusa di trasporto di stupefacente.
Nel bagagliaio della auto che guidava c'erano 15 chilogrammi di hashish.
Gli agenti lo hanno sull'autostrada Palermo Catania in direzione del capoluogo etneo, nei pressi di Trabia.