SISMA: SINDACI INCONTRANO DI MAIO

Il vice premier Luigi Di Maio insieme al capo della Protezione civile Angelo Borrelli sabato e domenica sarà in Sicilia per un sopralluogo nei comuni colpiti dall’alluvione di venerdì scorso e nei comuni danneggiati dal sisma del 6 ottobre. Non solo, il Governo è pronto a sbloccare immediatamente le somme necessarie a mettere in sicurezza i luoghi, dopo una ricognizione e stima dei danni.

E’ quanto emerso nel corso di un incontro a palazzo Chigi, a Roma, tra il vice presidente del Consiglio dei ministri Luigi Di Maio, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, i sindaci dei comuni di Biancavilla, Adrano, Santa Maria Di Licodia, Paternò, il vicesindaco di Ragalna, una delegazione di parlamentari nazionali del M5S, eletti in Sicilia, guidati dal vice presidente dell’Ars Giancarlo Cancelleri presente insieme ai deputati regionali del M5S Jose Marano e Antonio De Luca.

Per i comuni etnei colpiti dal terremoto che ha reso inagibili edifici pubblici, luoghi di culto, provocato la chiusura di strade e arterie di collegamento, nei giorni scorsi la Regione siciliana aveva chiesto lo stato di emergenza, mentre per i comuni alluvionati si appresta a stanziare 6 milioni di euro.

Dichiarazione del Sindaco , Nino Naso "Ho esposto al Vice Premier le criticità e i danni subiti dalla nostra città e ho trovato in lui un interlocutore attento e disponibile, vicino ai bisogni della nostra comunità, tanto da voler verificare di presenza già questo fine settimana. A conclusione del tavolo, rivelatosi positivo e costruttivo, mi sono sentito in dovere di ringraziare Di Maio donandgli un dvd sulle tradizioni e i festeggiamenti della nostra amata Patrona Barbara.

Ringrazio e con me il Presidente del Consiglio Filippo Sambataro che mi ha accompagnato in questa giornata così importante, il Governo per la sua vicinanza!"