Sistemi di pagamento online che ci hanno semplificato la vita

Recentemente abbiamo assistito a una vera e propria rivoluzione che ai più è quasi passata inosservata. Infatti, vogliamo farti notare come tutti noi stiamo vivendo senza conoscere confini, almeno per...

Recentemente abbiamo assistito a una vera e propria rivoluzione che ai più è quasi passata inosservata. Infatti, vogliamo farti notare come tutti noi stiamo vivendo senza conoscere confini, almeno per quel che riguarda il mondo dei casinò online. Attualmente possiamo iscriverci e cominciare a giocare ai nostri giochi preferiti in un batter d’occhio.

Andiamo quindi a vedere quali sono in Italia i sistemi di pagamento online accettati dai miglior casino online che hanno permesso di fare tutto ciò, semplificandoci la vita, insieme alla nostra gradita ospite odierna, cioè Valeria Endrizzi, esperta di realtà online, come per l’appunto l’e-gaming e non solo.

L’evoluzione dei sistemi di pagamento

I pagamenti digitali sono una realtà che si è consolidata molto negli ultimi anni tanto e ha influenzato anche la realtà quotidiana e le abitudini dei giocatori d’azzardo. Infatti, stando ai dati diffusi dal Centro Economia Digitale, si parla di cifre totali pari a più di 15 miliardi di euro. Come puoi ben vedere, questi sono numeri decisamente importanti che dimostrano come sempre più giocatori si siano decisi ad affidare o loro conti registrati nei vari casinò virtuali ai sistemi di pagamento online ritenuti ormai sicuri ed efficienti.

Possiamo dire che sono stati proprio due importanti fattori come la sicurezza e l’efficienza, senza dimenticare la tempistica decisamente più breve, che hanno spostato l’ago della bilancia nell’opinione dei giocatori-. Ma quali sono i vantaggi principali che hanno convinto anche i giocatori e i gestori dei casinò online a ricorrere a questi sistemi? I principali vantaggi che andiamo a presentare rapidamente qui di seguito sono:

la sicurezza

i costi minori

la tempistica ridotta

Una maggiore sicurezza

Le recenti innovazioni tecnologiche in questo campo hanno fatto sì che anche gli utenti più diffidenti e ansiosi abbiano cominciato a fidarsi davvero di questi sistemi. La maggiore solidità dell’autentificazione a due fattori, richiesta quando si vuole accedere al proprio portafoglio virtuale, ha decisamente convinto molti giocatori che, precedentemente, si dichiaravano scettici al riguardo. Prima dello sviluppo e del diffondersi di questo sistema di protezione le truffe online preoccupavano non poco, ora i dati in merito stanno diminuendo in maniera consistente.

Meno intermediari e meno commissioni

In ogni ambito, gioco d’azzardo online compreso, più è lunga la filiera, più ci sono costi da sostenere. I sistemi di pagamento online sono riusciti a tagliare la filiera diminuendo il numero degli attori coinvolti, riuscendo così a presentare ai loro clienti un numero minore di commissioni.

Precedentemente, qualcuno di voi magari lo ricorda ancora, il gestore del casinò online era costretto a rivolgersi al circuito bancario per poter prelevare l’importo versatogli dalla carta del cliente che aveva effettuato il deposito e, ovviamente, queste operazioni presentavano un costo aggiuntivo in termini di commissioni. Adesso non è più così visto che tramite la condivisione dei propri dati è diventato possibile eliminare la presenza di intermediari avendo così spese minori.

Tempistica ridotta

Giocare online vuol dire risparmiare tempo. Si può giocare a qualsiasi gioco senza doversi spostare da casa. In questo modo si evitano le code del traffico ai vari caselli autostradali e ci si può divertire, giocando a slot, roulette e blackjack anche senza doversi cambiare, rimanendo in tuta e pigiama, ad esempio. Il fattore tempo è importante anche per quel che riguarda la velocità di esecuzione; infatti, si può velocemente depositare e prelevare denaro utilizzando i sistemi di pagamento online.

Sistemi di pagamento online più diffusi

Così sembra decisamente ovvio che, con il passare del tempo, e vista l’enorme crescita che ha interessato questo particolare settore, sempre più società hanno deciso di occuparsene. In generale, Paypal è stata forse la prima società che si è occupata dei sistemi di pagamento online e se non è stata la prima è sicuramente una delle più longeve. Nata come costola di E-bay stata sviluppata per poter garantire e tutelare le transazioni del popolare sito d’aste. Successivamente è diventato un sistema autonomo, apprezzato dai più

Skrill è un sistema internazionale che si sta diffondendo rapidamente anche in Italia e ha conquistato il favore di diversi utenti perché ha associato ai suoi servizi anche il betting e il trade di criptovalute. Infatti, i clienti di questa piattaforma possono utilizzare il loro conto per effettuare scommesse sportive ed effettuare la compravendita di cripto.

Casinò online e sistemi di pagamento

Anche tantissimi casinò online hanno compreso l’importanza di offrire ai loro utenti sistemi di pagamento al passo coi tempi e così hanno deciso di accettare PayPall, Skrill, Payoneer e altri. D’altro canto, visto che anche il giro di affari dei casinò online è in costante crescita e fa registrare numeri da capogiro è vero anche il contrario cioè che si può trovare un numero sempre maggiore di sistemi di pagamento che collaborano con il casinò online