SITI INTERNET DI MEZZO MONDO INACCESSIBILI, DOWN ANCHE AMAZON, PAYPAL E TWITCH

Martedì mattina, verso le 12, alcuni dei più importanti e visitati siti web di tutto il mondo hanno smesso di funzionare, numerosi siti nel mondo non sono al momento inaccessibili: tra i più noti vi sono Amazon, BBC, CNN, il sito del Governo UK, twitter, reddit, Paypal.

A quanto pare la causa del problema è un disservizio di Fastly, una delle più grandi CDN al mondo che gestisce la cache dei siti.

I codici di errore sono generalmente "Error 503 Service Unavailable" o "Connection Failure". Fastly ha confermato che ci sono dei guasti: riguardano le seguenti regioni:

Europe (Amsterdam (AMS), Dublin (DUB), Frankfurt (FRA), Frankfurt (HHN), London (LCY)), North America (Ashburn (BWI), Ashburn (DCA), Ashburn (IAD), Ashburn (WDC), Atlanta (FTY), Atlanta (PDK), Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas (DAL), Los Angeles (LAX)), and Asia/Pacific (Hong Kong (HKG), Tokyo (HND), Tokyo (TYO), Singapore (QPG)).

I messaggi di errore più frequenti sono:

Connection Failure

Error 503 Service Unavailable

Al momento che scriviamo alcuni siti riescono a tornare online, anche se a fatica.