SITUAZIONE INCENDI A CATANIA, ATTIVI ALTRI 5 FOCOLAI

Da ieri sera alle 20 sino ad ora sono stati svolti oltre 30 interventi di soccorso, prevalentemente per incendi di sterpaglie, bosco, vegetazione.Al momento – informano con una nota i Vigili del fuoco...

Da ieri sera alle 20 sino ad ora sono stati svolti oltre 30 interventi di soccorso, prevalentemente per incendi di sterpaglie, bosco, vegetazione.

Al momento – informano con una nota i Vigili del fuoco – sono aperti circa 15 interventi tra quelli in atto e le chiamate di soccorso verificate. Circa 5 i focolai d’incendio di sterpaglie ancora attivi su Catania.

Le squadre del 115, provenienti anche da Enna, Troina e Reggio Calabria, hanno concluso gli interventi in zona Plaia di Catania e viale Kennedy.

Nel pomeriggio, conferenza stampa del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’ing. Fabio Dattilo, presso il Centro di Formazione dei Vigili del fuoco per fare il punto.