SMANTELLATA RETE DI SPACCIO NEL CATANESE, MAXI BLITZ, 24 ARRESTI
Su disposizione della Procura della Repubblica di Caltagirone, nelle prime ore del mattino nei comuni di Catania, Caltagirone, Ramacca, Militello in Val di Catania e Licodia Eubea, oltre 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, supportati dalla Compagnia di Intervento Operativo del XII° Reggimento “Sicilia”, dal Nucleo Cinofili di Nicolosi e dal 12° Nucleo Elicotteri di Catania, stanno dando esecuzione ad una misura cautelare emessa nei confronti di 24 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana.
I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà stamani alle ore 10:45 all’interno della sala multimediale del Comando Provinciale Carabinieri di Catania.
IN AGGIORNAMENTO