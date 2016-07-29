95047

SMS NON APRITE QUESTO LINK

A cura di Redazione Redazione
29 luglio 2016 13:53
SMS NON APRITE QUESTO LINK -
Un sms avvisa che si stanno violando le condizioni d'uso di #whatsapp,per evitare che venga disattivato l'account l'utente viene invitato tramite un link allegato a verificare il proprio account.

Il messaggio va cestinato senza aprire il link.

