SMS ZALANDO È UNA TRUFFA, POLIZIA POSTALE AVVERTE: “ATTENZIONE A QUESTO MESSAGGIO”

Attenzione agli sms truffaldini: “Protezione Acquisti-Come richiesto, l’acquisto online di euro 371,50 su zalando.it è stato autorizzato. BLOCCO ACQUISTO”. E’ quanto avverte il Commissariato di Polizia Postale che controlla possibili reati telematici a danno dei cittadini italiani.

Negli ultimi giorni sono giunte molte segnalazioni ed è per questo che l’Ente pubblico ha deciso di informare con maggiori dettagli attraverso i propri canali.

“Se clicchi sul link il gioco è fatto e la truffa anche. Se NON vuoi essere truffato, non cliccare MAI su link sospetti; segnalalo al commissariatodips.it e, se proprio non ce la fai perché ti incuriosisce, digita manualmente dalla barra degli strumenti il sito a cui fanno riferimento gli sms. Utente avvisato mezzo salvato”, si legge nella nota.