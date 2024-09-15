SOCCORSI DUE RAGAZZI CHE SI ERANO PERSI DURANTE UN’ESCURSIONE ALLA GROTTA DEL GELO SUL VERSANTE NORD DELL’ETNA

Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti alle prime luci dell’alba per soccorrere due ragazzi che si erano persi durante un’escursione alla grotta del gelo sul versante No...

Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti alle prime luci dell’alba per soccorrere due ragazzi che si erano persi durante un’escursione alla grotta del gelo sul versante Nord dell’Etna.

I due giovani avevano iniziato l’escursione nel primo pomeriggio di ieri (sabato 14 settembre). Le avverse condizioni meteo non gli hanno permesso di riprendere il sentiero di discesa.

Attivati i soccorsi i due escursionisti (A.F. di 23 e C.P. di 30 anni, entrambi di Catania) sono stati rintracciati e riportati a valle dalla squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Randazzo e da una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza fino ad un punto sicuro, dove successivamente sono stati raggiunti dall’elicottero “Drago 146” del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco.

Vista la particolare orografia del terreno i due escursionisti sono stati prima raggiunti da personale elisoccorritore e poi issati a bordo dell’elicottero con l’ausilio del verricello di soccorso.

Trasportati a Randazzo sono stati affidati al personale sanitario del Servizio 118.

Sul posto intervenuti anche i Carabinieri del locale Comando di Randazzo.