SOCCORSO ALPINO SALVA BIKER CADUTO SUL SENTIERO VERSO IL RIFUGIO SALETTI

Intervento di soccorso alle prime luci dell'alba di domenica 08 settembre da parte dei tecnici della Stazione Etna Nord del #CNSAS Sicilia, per il recupero di un mountain biker di circa 54 anni originario di Giarre, infortunatosi mentre percorreva il sentiero che dalla zona di Case Pirao conduce al Rifugio Saletti, sul versante nord dell'Etna.

Allertati dalla Centrale Operativa del 118, la squadra di intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, a bordo dei mezzi fuoristrada, ha raggiunto l'infortunato, bloccato per una caduta lungo il percorso impervio.

Valutate le sue condizioni, il mountain biker presentava una sospetta frattura alla gamba destra, a causa della quale è stato necessario procedere ad immobilizzazione dell'arto, mediante appositi presidi sanitari, e al trasporto con i mezzi 4x4 fino al Rifugio Pirao, dove era presente un'ambulanza 118 per le procedure di ospedalizzazione al pronto soccorso dell'ospedale di Bronte.