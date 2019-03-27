95047

SOCCORSO DAI VVF AUTISTA CADUTO IN UN BURRONE A MESSINA

Nel primo pomeriggio di oggi un elicottero dei Vigili del fuoco in servizio presso il Reparto Volo di Catania si è alzato in volo, allertato dalla sala operativa VVF di Messina per un intervenuto in l...

A cura di Redazione Redazione
27 marzo 2019 16:44
SOCCORSO DAI VVF AUTISTA CADUTO IN UN BURRONE A MESSINA -
Dintorni
Condividi

Nel primo pomeriggio di oggi un elicottero dei Vigili del fuoco in servizio presso il Reparto Volo di Catania si è alzato in volo, allertato dalla sala operativa VVF di Messina per un intervenuto in località Gesso per il soccorso a una persona caduta con la propria auto in un burrone, probabilmente a seguito di un malore.

Sul posto uomini e mezzi del Comando provinciale di Messina, i quali sono riusciti soccorrere la persona.

L’elicottero, così, dopo un breve sorvolo poteva fare rientro in sede.

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047