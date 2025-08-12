SOCIAL CARD “DEDICATA A TE” 2025: BONUS DA 500 EURO SENZA DOMANDA, REQUISITI, UTILIZZO E SCADENZE

Bonus confermato dal Ministero dell’Agricoltura: ecco chi ne ha diritto, cosa si può acquistare, come funziona e le scadenze da rispettareCon l’entrata in vigore del decreto attuativo del Ministero de...

Bonus confermato dal Ministero dell’Agricoltura: ecco chi ne ha diritto, cosa si può acquistare, come funziona e le scadenze da rispettare

Con l’entrata in vigore del decreto attuativo del Ministero dell’Agricoltura, la Social Card “Dedicata a te” torna anche nel 2025 con un contributo di 500 euro a sostegno delle famiglie italiane con difficoltà economiche. La misura è automatica, non richiede domanda e sarà gestita attraverso una carta prepagata per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

A chi spetta il bonus da 500 euro

Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari residenti in Italia che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

ISEE 2025 non superiore a 15.000 euro;

iscrizione all’Anagrafe comunale del proprio Comune;

assenza di altri benefici analoghi in corso (es. Reddito di cittadinanza o Assegno di inclusione).

L’INPS seleziona automaticamente i beneficiari, che saranno poi contattati dai Comuni di residenza per il ritiro della carta presso gli uffici di Poste Italiane.

Cosa si può comprare (e cosa è escluso)

La carta è utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari essenziali. Ecco i principali prodotti ammessi:

Pane, pasta, riso, carne, pesce, latte, formaggi, uova;

Frutta e verdura, fresca o conservata;

Cereali, prodotti da forno;

Alimenti per l’infanzia.

Sono espressamente esclusi:

Alcolici e superalcolici;

Prodotti per l’igiene personale e per la casa;

Cibo per animali;

Articoli non alimentari in generale.

I sistemi POS dei supermercati riconoscono automaticamente i prodotti idonei, impedendo usi impropri del credito.

Come avviene l’assegnazione

Il processo è completamente automatizzato:

L’INPS identifica i nuclei familiari idonei. Invia gli elenchi ai Comuni. I Comuni informano i beneficiari su dove e quando ritirare la carta. La carta può essere ritirata presentando documento d’identità e codice fiscale.

Ogni carta è nominativa, non cedibile e attiva al momento del ritiro.

Quando sarà distribuita

Le carte verranno consegnate tra settembre e ottobre 2025, secondo un calendario definito da ciascun Comune. I cittadini riceveranno una comunicazione via posta o sul portale INPS con:

codice della carta;

indirizzo dell’ufficio postale;

istruzioni per l’utilizzo.

Il credito sarà immediatamente disponibile.

Bonus extra: sconto del 15% nei negozi convenzionati

Oltre al contributo da 500 euro, i beneficiari avranno diritto a uno sconto automatico del 15% sugli alimenti acquistati nei punti vendita aderenti all’iniziativa.

L’elenco aggiornato dei supermercati convenzionati sarà disponibile sui siti istituzionali del Ministero e dei Comuni. Lo sconto si applica direttamente alla cassa, senza richiesta da parte del cliente.

Scadenze importanti da ricordare

Primo utilizzo obbligatorio entro il 16 dicembre 2025: in caso contrario, la carta verrà disattivata.

Credito da utilizzare interamente entro il 28 febbraio 2026: le somme non spese saranno revocate.

Queste scadenze sono perentorie e servono a garantire un impatto immediato sul sostegno alimentare.

Attenzione all’uso scorretto: controlli e sanzioni

Chi utilizza la carta in modo illecito rischia:

Revoca del beneficio;

Obbligo di restituzione dell’intero importo;

Segnalazione all’autorità giudiziaria nei casi più gravi.

Sono previste sanzioni per chi:

Acquista prodotti non consentiti;

Cede la carta a terzi;

Fornisce documentazione ISEE falsa.

L’INPS effettuerà controlli a campione per garantire la correttezza nell’utilizzo del bonus.

Quante carte saranno distribuite

Per il 2025 sono previste oltre 1,1 milioni di carte, distribuite tra i Comuni italiani in base alla popolazione e alla fascia ISEE più bassa. Ogni Comune riceve dall’INPS un elenco personalizzato dei beneficiari e gestisce localmente la distribuzione.

Conclusioni

La Social Card “Dedicata a te” si conferma un intervento concreto contro il caro vita, pensato per offrire un sostegno mirato e immediato alle famiglie più fragili. Il meccanismo automatico semplifica l’accesso al bonus e ne garantisce l’equità. Fondamentale però rispettare le scadenze e le regole di utilizzo per non perdere il beneficio.

Per aggiornamenti ufficiali e per consultare l’elenco dei negozi convenzionati, è possibile consultare i siti web di INPS, Ministero dell’Agricoltura e del proprio Comune di residenza.