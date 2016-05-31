Gli Enti che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille
Paternò - volontariato
95047.it Sono stati pubblicati gli elenchi definitivi degli Enti del volontariato che hanno presentato domanda di iscrizione per accedere al beneficio del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2016 (anno d’imposta 2015).
Gli elenchi degli Enti del volontariato sono stati aggiornati ed integrati rispetto a quelli pubblicati il 13 maggio 2016 per eliminare duplicazioni‚ correggere dati anagrafici errati e per inserire enti riammessi a seguito della verifica di errori di iscrizione.
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE FISCALESCUOLA MARIA DEL TINDARIVICOLO GAETANO PULVIRENTI 903101200875UILDM UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLAREVIA EMANUELE BELLIA N. 34004205300876PREMIER SCHOOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEVIA VITTORIO EMANUELE 42404790310876L'ACCADEMIA DEI BIMBI SOCIATA' COOP.SOCIALEVIA ASMARA 2204808790879MOVIMENTO E SALUTEVIA PETRARCA 4205019590875GRUPPO DONATORI VOLONTARI DI SANGUECORSO SICILIA 293001330872CENTRO PROMOZIONE DELLA FAMIGLIAVIA S MARGHERITA 2693021900878ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZAVIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ' 993043810873ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE SAN BIAGIOVIA PIAVE N 3093127790876CLUB AMATORI AVIFAUNA AUTOCTONACORSO DEL POPOLO 993128280877ASSOCIAZIONE ALZHEIMER PATERNO'VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 3293135030877ASSOCIAZIONE AVULSS.DI PATERNO'CORSO SICILIA 2093137550872ASS. SOCIALE CULTURALE RICREATICA RISTOWORLD ITALYVIA SAN MARINO 1093171870871COSVILUPPO E MIGRAZIONE ONLUSVIA FABIO FILZI 3293201630873ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PATERNO' RED SOXVIA G B NICOLOSI 6704640930873A.S.D. WARRIORS BASEBALL & SOFTBALLVICO G PULVIRENTI N 905232220870A.S.D. SAGITTARIUS BASEBALLPIAZZA PUGLIA 1093139850874A.S.D. ETNA RELAXVIA CONTESSA ADELAIDE 693153310870ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLLEY CLUB ETNACORSO DEL POPOLO 4493158410873PATERNO' IN LINEA A.S.D. CULTURALECORSO DEL POPOLO N 4093166310875A.S.D. CENTRO TAEKWONDO MARLETTAVIA BARI 4193182030879ASS. SPORTIVA STUDIO DANZA KOREIAVIA SAN MARCO 11893205510873
Anche quest’anno, sono ammessi al beneficio gli enti “ritardatari” che presenteranno le domande di iscrizione e le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2016.
Per la regolarizzazione i richiedenti dovranno versare una sanzione di 250 euro utilizzando il modello F24 (codice tributo 8115).FONTE