SOLARINO. Folgorata mentre apre il cancello: grave anche la figlia che tentava di aiutarla

Attimi di paura a Solarino, in provincia di Siracusa, dove una donna di 52 anni è rimasta folgorata nel tentativo di aprire un cancello elettrico. Pochi istanti dopo, anche la figlia è stata colpita d...

Attimi di paura a Solarino, in provincia di Siracusa, dove una donna di 52 anni è rimasta folgorata nel tentativo di aprire un cancello elettrico. Pochi istanti dopo, anche la figlia è stata colpita da una scarica elettrica mentre cercava disperatamente di soccorrerla.

Immediato l’intervento dell’ambulanza “Sierra Bravo 6” della postazione Seus 118 di Floridia, con i soccorritori Gianluca D’Angelo e Francesco Messina. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’elisoccorso dall’ospedale Cannizzaro di Catania.

Le due donne sono state stabilizzate sul posto e successivamente trasportate d’urgenza in ospedale. Le condizioni sono serie, ma secondo quanto trapela non sarebbero in pericolo di vita.

A commentare l’episodio è stato il presidente della Seus 118, Riccardo Castro:

«Questi interventi rappresentano la quintessenza dell’essere operatori del 118, cioè salvare vite in condizioni di grande pressione, drammaticità e imprevedibilità. Siamo orgogliosi di tutte le componenti dell’emergenza-urgenza 118 della Sicilia».

Resta da chiarire la causa dell’incidente, che potrebbe essere legata a un malfunzionamento o a un cortocircuito del sistema elettrico del cancello. Sull’accaduto sono in corso accertamenti.