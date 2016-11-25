"Solidarietà all'avvocato Fallica"

L'intervento del senatore, Salvo Torrisi

95047.it Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato un fatto di cronaca che ha avuto protagonista (suo malgrado) l'ex Difensore civico e consigliere comunale, Giuseppe Fallica, che nel giro di un paio di giorni ha visto andare a fuoco le sue due auto. Entrami gli incendi - ci sono pochi dubbi - sarebbero di matrice dolosa. Dal senatore e componente della commissione nazionale antimafia, Salvo Torrisi, riceviamo il seguente comunicato stampa di solidarietà all'indirizzo del legale paternese:

"Esprimo solidarietà all’avvocato Giuseppe Fallica, per il vile atto intimidatorio subito. Sono certo che continuerà a svolgere il suo impegno professionale, assicurando, come ha già fatto, l’affermazione del principio di legalità. Lo Stato, nelle sue diverse articolazioni, lo sosterrà in questo forte impegno".